Топ продуктов, которые вызывают газообразование

Источник материала: Tut.by

Наверняка вы хоть раз сталкивались со вздутием живота после еды. Но если это случается частенько, то вы точно уже связываете свое состояние с конкретными блюдами. Мы попросили врача-гастроэнтеролога Анну Юркевич, которая ведет блог в Instagram, объяснить, какие продукты точно влияют на газообразование и в каких случаях при вздутии стоит даже обратиться к специалисту.

Анна ЮркевичВрач-гастроэнтеролог первой категории

Как появляется вздутие живота и как от него избавиться

Вздутие живота — это симптом многих состояний и заболеваний, который проявляется увеличением объема брюшной полости. Часто сопровождается чувством распирания, переполненности, а также болевыми ощущениями.

Почему это происходит? В большинстве случаев вздутие живота связано с метеоризмом — избыточным скоплением газов в кишечнике. К более редким причинам ощущения вздутия или распирания живота можно отнести: асцит (скопление жидкости в животе), кишечную непроходимость. Но вся информация ниже касается только вздутия вследствие метеоризма.

Чтобы понять, как от него избавиться, необходимо установить причину повышенного газообразования.

Основные причины метеоризма

Первая — повышенное заглатывание воздуха во время быстрой еды или питья, злоупотребления газированными напитками, жевания жвачки или сосания леденцов, учащенного глотания из-за нервного напряжения или постоянного стекания слизи из полости носа по задней стенке глотки (постназальный синдром).



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Следовательно, необходимо медленно и тщательно пережевывать пищу в спокойном и расслабленном состоянии, чего не делают большинство из пациентов, которые обращаются ко мне. Также следует минимизировать употребление жвачек, газированных напитков. Ну, а стабилизация психоэмоционального состояния — это вообще одна из важнейших рекомендаций от меня.

Вторая — пищевая непереносимость. У некоторых людей в тонкой кишке плохо всасываются определенные углеводы. В кишечнике та их часть, которая не всосалась, быстро переваривается бактериями. Это приводит к притоку жидкости и образованию избыточного количества газа, что обуславливает растяжение кишечника, нарушение его перистальтики. В итоге мы ощущаем вздутие живота, плюс может быть и диарея. К таким углеводам относятся: лактоза, фруктоза, фруктаны, галактаны, многоатомные спирты — сорбит, ксилит, маннит.

При подозрении на пищевую непереносимость врач может назначить вам водородный дыхательный тест на всасывание того или иного углевода, также может быть эффективным ведение пищевого дневника. При подозрении на непереносимость глютена обычно проводят специальный анализ крови или гастроскопию с биопсией из тонкой кишки.

При подтверждении диагноза необходимо будет уменьшить или вовсе исключить содержание в рационе тех продуктов, непереносимость которых была обнаружена.



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Третья причина — синдром раздраженного кишечника. Это часто встречаемое заболевание в гастроэнтерологии, при котором имеет место нарушение нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Основная задача при этом — вылечить или восстановить нормальное функционирование кишечника.

Синдром избыточного бактериального роста — четвертая причина. Если по-простому, это нарушение микрофлоры, при этом состоянии в кишечнике становится слишком много «плохих» и недостаточно «хороших» бактерий. Лечение будет заключаться в устранении этого дисбаланса.

Еще вариант — слабость брюшных мышц. Проблему можно заподозрить, если наилучшее состояние у вас по утрам, в течение дня состояние ухудшается, а при лежании наступает облегчение. Значит, необходимо укреплять мышцы передней брюшной стенки.

Топ продуктов, которые с наибольшей вероятностью вызовут газообразование:

молочные продукты, в первую очередь само молоко, не важно, коровье, козье или овечье;

сладкие фрукты и ягоды (яблоки, груши, вишни, черешни, арбуз, нектарины, персики, абрикосы, сливы, сухофрукты);

некоторые овощи (лук, чеснок, капуста, спаржа, бобовые);

избыток мучных изделий и подсластителей (мед и другие сиропы).

Что поможет уменьшить вздутие живота

— В ситуации, когда человеку плохо и его беспокоит вздутие, он вряд ли будет думать о том, что бы такого еще съесть, чтобы убрать вздутие, — уверена Анна. — Здесь едой уже не поможешь. Но есть определенные медикаменты, которые могут облегчить состояние. Только перед их назначением необходима консультация специалиста.



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Если же говорить о том, какие продукты в меньшей степени провоцируют вздутие, то среди них можно назвать:

безлактозное молоко, твердые сыры, масла;

чернику, голубику, землянику в небольших количествах;

цитрусовые, киви;

некоторые виды зелени (капуста кейл, молодая свекольная ботва, мангольд (вид свеклы), различные салатные миксы, шпинат), авокадо, имбирь, кабачок, огурцы, томаты, оливки и другие овощи;

из круп лучше отдавать предпочтение гречке, рису, киноа, овсу, кукурузе.

Случаи, когда при газообразовании надо обратиться к врачу

Если вздутие для вас — это единичные эпизоды после застолий, злоупотребления теми или иными продуктами, то это нормально. Но если же такое чувство переполнения преследует вас несколько раз в неделю — это уже повод обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.