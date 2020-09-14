Беларусь опередила Австралию и Германию в области трансплантологии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская трансплантология вышла на ведущие позиции в мире . Страна в десятке лучших и опережает Австралию, Великобританию, Германию. Хирурги успешно выполняют и повторную пересадку органов. Например, недавно экстренную ретрансплантацию печени провели 43-летнему мужчине. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала подробности.

Андрея ждут дома трое детей. Многодетным отцом он стал после пересадки печени. Чувствовал себя хорошо, но первую школьную линейку младшей дочери пришлось пропустить. Через 10 лет в донорском органе развилось воспаление. Его экстренно «заменили».

«Я видел других людей после второй пересадки. Как-то было спокойнее. Плюс уверенности добавляла уверенность врачей. И вера помогла тоже», – поделился житель Минска Андрей Самусевич.

Врачи обещают: пациент сможет вернуться к работе уже через несколько месяцев, когда пройдет курс реабилитации. Он дольше, чем после первой пересадки. В случае ретрансплантации операция занимает почти в два раза больше времени, и риски гораздо серьезнее.

«Достаточно сложная задача для хирургов, потому что хирург выполняет операцию уже повторно. Тогда, когда в зоне предыдущей операции сформированы спайки, сращения. Основные сосудистые структуры, протоки, они также находятся в рубцах. Это все создает дополнительные технические трудности, которые могут сопровождаться кровотечением», – отметил заведующий отделом трансплантологии Сергей Коротков.

В Минском центре трансплантологии такие операции из разряда уникальных перешли в обычные. Здесь уже выполнили почти 40 ретрансплантаций.

«У нас есть пациент, который перенес три трансплантации. В настоящее время он работает, живет обычной нормальной жизнью, с достаточно высоким ее качеством», –добавил Сергей Коротков.

За помощью к белорусским медикам обращаются не только из соседних стран, но и из Японии, Израиля, США. Каждый десятый пациент центра – иностранный. Специалисты не только дают еще один шанс тяжелобольным, но и работают над тем, чтобы больше людей смогли дождаться подходящего органа. И чтобы он служил как можно дольше.

«И клеточные технологии для профилактики реакции отторжения тоже очень активно используются, и клеточные технологии по наработке гепатоцитов, и попытки создания искусственной печени – это все проводится. Равно как и совершенствуются методики профилактики осложнений после операции», – сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Скоро медики смогут освоить новые виды операций. Например, пересадку конечностей. Такие возможности будут в новом корпусе центра, который укомплектуют самым современным оборудованием и создадут полный цикл услуг от анализов до послеоперационного восстановления.