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Беларусь опередила Австралию и Германию в области трансплантологии
14.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Андрея ждут дома трое детей. Многодетным отцом он стал после пересадки печени. Чувствовал себя хорошо, но первую школьную линейку младшей дочери пришлось пропустить. Через 10 лет в донорском органе развилось воспаление. Его экстренно «заменили».
«Я видел других людей после второй пересадки. Как-то было спокойнее. Плюс уверенности добавляла уверенность врачей. И вера помогла тоже», – поделился житель Минска Андрей Самусевич.
Врачи обещают: пациент сможет вернуться к работе уже через несколько месяцев, когда пройдет курс реабилитации. Он дольше, чем после первой пересадки. В случае ретрансплантации операция занимает почти в два раза больше времени, и риски гораздо серьезнее.
«Достаточно сложная задача для хирургов, потому что хирург выполняет операцию уже повторно. Тогда, когда в зоне предыдущей операции сформированы спайки, сращения. Основные сосудистые структуры, протоки, они также находятся в рубцах. Это все создает дополнительные технические трудности, которые могут сопровождаться кровотечением», – отметил заведующий отделом трансплантологии Сергей Коротков.
В Минском центре трансплантологии такие операции из разряда уникальных перешли в обычные. Здесь уже выполнили почти 40 ретрансплантаций.
«У нас есть пациент, который перенес три трансплантации. В настоящее время он работает, живет обычной нормальной жизнью, с достаточно высоким ее качеством», –добавил Сергей Коротков.
За помощью к белорусским медикам обращаются не только из соседних стран, но и из Японии, Израиля, США. Каждый десятый пациент центра – иностранный. Специалисты не только дают еще один шанс тяжелобольным, но и работают над тем, чтобы больше людей смогли дождаться подходящего органа. И чтобы он служил как можно дольше.
«И клеточные технологии для профилактики реакции отторжения тоже очень активно используются, и клеточные технологии по наработке гепатоцитов, и попытки создания искусственной печени – это все проводится. Равно как и совершенствуются методики профилактики осложнений после операции», – сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.
Скоро медики смогут освоить новые виды операций. Например, пересадку конечностей. Такие возможности будут в новом корпусе центра, который укомплектуют самым современным оборудованием и создадут полный цикл услуг от анализов до послеоперационного восстановления.
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Белорусские хирурги успешно выполняют также и повторную пересадку органов – экстренную ретрансплантацию.
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