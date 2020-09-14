ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wargaming выдвинула студии бывших сотрудников новое обвинение

14.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Судебное разбирательство между Wargaming и Press Fire Games (ранее Blitz Team) продолжается: стало известно, что разработчик World of Tanks добавил обвинение в незаконном копировании исходного кода NetworkTestGame. Об этом сообщила Press Fire Games.

Как пояснили в Press Fire Games, это тестовый клиент — он использовался для отладки сетевого кода OpenSource движка dava.framework. В компании отметили, что Wargaming зарегистрировала NetworkTestGame в США как отдельный продукт.

Регистрация приложена к иску и сопровождается сравнением скриншотов с мобильной игрой Battle Prime, разработанной Press Fire Games. Из описания изображений следует, что некоторые детали подозрительно схожи. Среди них — игровой прицел, виртуальный джойстик в левом нижнем углу, пустынная местность с пальмами.

Wargaming выдвинула студии бывших сотрудников новое обвинение
Изображение: Press Fire Games

Press Fire Games настаивает, что Battle Prime разработана на собственном движке компании, который не связан с движком от Wargaming.

Разногласия между Wargaming и Press Fire Games начались в конце прошлого года. Тогда компания подала в суд на своих бывших сотрудников, основавших студию Blitz Team. Обвинения касались размещения на GitHub «контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в „Гейм Стрим“» и «создания форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub». Позднее из-за других исков компании пришлось переименовать Blitz Team в Press Fire Games.

Геймпад Microsoft Xbox One (черный)
35 отзывов
для Microsoft Xbox One/iOS/Android/PC, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
154 р.
12 предложений
Геймпад Sony DualShock 4 v2 (черный) [CUH-ZCT2E]
23 отзыва
для Sony PlayStation 4, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
145 р.
14 предложений
Руль Logitech Driving Force G29
2 отзыва
для Sony PlayStation 4/Sony PlayStation 3/PC, педали, обратная связь, проводной
839 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Игровые контроллеры и аксессуары в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебное разбирательство между Wargaming и Press Fire Games (ранее Blitz Team) продолжается: стало известно, что разработчик World of Tanks добавил обвинение в незаконном копировании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль крепнет ко всем валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика