Wargaming выдвинула студии бывших сотрудников новое обвинение

Источник материала: Onliner

Судебное разбирательство между Wargaming и Press Fire Games (ранее Blitz Team) продолжается: стало известно, что разработчик World of Tanks добавил обвинение в незаконном копировании исходного кода NetworkTestGame. Об этом сообщила Press Fire Games.

Как пояснили в Press Fire Games, это тестовый клиент — он использовался для отладки сетевого кода OpenSource движка dava.framework. В компании отметили, что Wargaming зарегистрировала NetworkTestGame в США как отдельный продукт.

Регистрация приложена к иску и сопровождается сравнением скриншотов с мобильной игрой Battle Prime, разработанной Press Fire Games. Из описания изображений следует, что некоторые детали подозрительно схожи. Среди них — игровой прицел, виртуальный джойстик в левом нижнем углу, пустынная местность с пальмами.



Изображение: Press Fire Games

Press Fire Games настаивает, что Battle Prime разработана на собственном движке компании, который не связан с движком от Wargaming.

Разногласия между Wargaming и Press Fire Games начались в конце прошлого года. Тогда компания подала в суд на своих бывших сотрудников, основавших студию Blitz Team. Обвинения касались размещения на GitHub «контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в „Гейм Стрим“» и «создания форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub». Позднее из-за других исков компании пришлось переименовать Blitz Team в Press Fire Games.