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Белорусский рубль крепнет ко всем валютам

14.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На старте недели российский рубль принялся расти, но потом упал. Нефть марки Brent все еще не дотягивает до $40 за баррель, на открытии торгов Московской биржи соседская валюта значительно окрепла к доллару и евро (на 0,27% и 0,29% соответственно). На Белорусской валютно-фондовой бирже продолжаются чудеса: доллар и евро сбавляют в цене.

Утро понедельника началось с падения цены на американскую валюту: минус 0,97 копейки, цена пока что 2,5895.

Евро думал дольше всех — спустя почти час после начала торгов таки определился: сбросил 0,7 копейки и торгуется по 3,0715.

Российский рубль сначала молниеносно устремился вверх: набрал 0,27 копейки, а потом сбросил 0,15. Стоит 3,4693.

В конце прошлой недели доллар снизился на 1,66 копейки и стал стоить 2,5992. Евро потерял 1,61 копейки и опустился до 3,0785. Российский рубль подрос на 0,79 копейки, до 3,4708 за сотню.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На старте недели российский рубль принялся расти, но потом упал. Нефть марки Brent все еще не дотягивает до $40 за баррель, на открытии торгов Московской биржи...
 
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