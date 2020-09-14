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В РНПЦ "Кардиология" представили нового директора после увольнения Мрочека

14.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. В РНПЦ "Кардиология" представили нового директора – им стала Наталья Митьковская, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения.

Известно, что она возглавляет кафедру кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, является председателем Республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов", доктором медицинских наук, профессором.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минздрав уволил директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека

"Наталья Павловна - врач высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии, владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, показаниями к интервенционным и кардиохирургическим технологиям, методологией экстракорпоральной детоксикации организма", - говорится в сообщении Минздрава.

В августе был лишен должности директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек – он возглавлял клинику с 2008 года. Точной причины для его увольнения Минздрав не озвучил.

Мрочек - Заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. Награжден медалью Франциска Скорины.

После его увольнения коллектив РНПЦ "Кардиология" вышел на акцию протеста.

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Теги: Минск
 
 
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В августе был лишен должности директор клиники Александр Мрочек – Минздрав не уточнил причины для его увольнения.
 
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