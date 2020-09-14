Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Встреча Путина и Лукашенко в Сочи: ожидания эксперта

Важная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидается сегодня в Сочи, лидеры Беларуси и России обсудят ряд важнейших вопросов, которые ранее анонсировала пресс-служба президента России. В нынешней непростой обстановке любые детали и нюансы переговоров будут внимательно рассматриваться различными политическими силами, аналитиками и журналистами. Своими прогнозами исхода переговоров со слушателями радио Sputnik поделился известный политический эксперт, публицист, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.

"Текущие политические и исторические обстоятельства показывают, что пора форсированно двигаться по пути построения не просто Союзного государства, а единого Отечества. Мне совершенно очевидно, что выбраться Беларуси из кризиса без помощи России просто невозможно. Минску необходимо пересмотреть основы белорусской политики и самоопределения. Мир находится в состоянии скрытой, но глобальной войны, и в этих условиях пришло время ответственных и кардинальных решений. Двусторонние встречи такого уровня, как сочинская, должны быть трамплином для новых и новых высот, а не для устранения мелких разногласий, которые должны решаться в рабочих группах", - отметил собеседник Sputnik.

По мнению Уралова, крупные протесты, которые регулярно происходят в Минске, уже стали частью белорусской политической реальности, с которой теперь нужно жить.

Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.