«ПСЖ» и «Марсель» устроили массовую драку. Судья удалил пять игроков, включая Неймара

Футболисты «Пари Сен-Жермена» и «Марселя» устроили массовую потасовку в концовке игры чемпионата Франции.

Парижане проиграли 0:1, а на последних минутах встречи хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес сначала необоснованно грубо сфолил против соперника, а затем толкнул другого игрока «Марселя». После этого началась драка с участием команд. Темпераментно вели себя даже главные тренеры (Томас Тухель и Андре Виллаш-Боаш), но в их случае обошлось без применения силы.

В итоге судья показал красные карточки Паредесу, Неймару, Курзаве. Были удалены и игроки «Марселя» — Бенедетто и Амави.