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«ПСЖ» и «Марсель» устроили массовую драку. Судья удалил пять игроков, включая Неймара

14.09.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты «Пари Сен-Жермена» и «Марселя» устроили массовую потасовку в концовке игры чемпионата Франции.

Парижане проиграли 0:1, а на последних минутах встречи хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес сначала необоснованно грубо сфолил против соперника, а затем толкнул другого игрока «Марселя». После этого началась драка с участием команд. Темпераментно вели себя даже главные тренеры (Томас Тухель и Андре Виллаш-Боаш), но в их случае обошлось без применения силы.

В итоге судья показал красные карточки Паредесу, Неймару, Курзаве. Были удалены и игроки «Марселя» — Бенедетто и Амави.

Сообщается, что Неймар получил красную карточку после того, как защитник «Марселя» Альваро Гонсалес позволил себе расистские оскорбления. Сам Гонсалес обвинения отрицает.

 
 
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Футболисты «Пари Сен-Жермена» и «Марселя» устроили массовую потасовку в концовке игры чемпионата Франции.
 
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