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Сколько денег белорусы забрали с рублевых и валютных депозитов в августе

14.09.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе заметно сократились как рублевые, так и валютные депозиты. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на 1 сентября 2020 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным Нацбанка, общий объем депозитов физлиц в рублях на 1 сентября составил 4 миллиарда 653,3 миллиона рублей. Это на 270,8 миллиона рублей меньше, чем в предыдущем месяце, и на 478,1 миллиона рублей меньше по сравнению с началом года. Августовское снижение оказалось самым крупным в этом году. В целом рублевые депозиты снижаются уже три месяца подряд после незначительного прироста в мае.

Объем депозитов в валюте на 1 сентября составил 5 миллиардов 146,6 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем вклады физлиц уменьшились на 416,2 миллиона долларов, с началом года — на 1 миллиард 69,7 миллиона долларов. Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года, но августовское снижение, опять же, оказалось самым заметным в этом году. За июнь валютные вклады уменьшились на 132,2 миллиона, за май — на 70,8 миллиона долларов, за апрель — на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.

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За последний месяц заметно сократились вклады как в рублях, так и в валюте.
 
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