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Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности

14.09.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: reform.by

Решение направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Нацбанк продлил по 13 октября 2020 г. включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Регулирование ликвидности банковской системы в указанный период будет осуществляться в основном путем проведения аукционных операций, сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о продлении срока приостановления постоянно доступных операций до окончания очередного периода выполнения резервных требований направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

«В настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа – начала сентября. Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», - сообщает пресс-служба.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Решение направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.
 
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