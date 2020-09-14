«Белавиа» продлила приостановку рейсов в ряд городов

Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

В списке есть и Россия, куда самолеты «Белавии» по-прежнему не будут летать в связи с отсутствием разрешения российской стороны.

Полеты во все российские города приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября).

Кроме того, "Белавиа" приостановила рейсы в Таллин до 30 сентября и продлила приостановку рейсов в Грузию до 31 октября.

Полеты в Будапешт не будут выполняться с 18 сентября по 24 октября (за исключением 27 сентября).

Также до конца сентября «Белавиа» не будет летать в Ригу, Ларнаку, и Ашхабад, сообщает Белта .