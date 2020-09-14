Китайцы отказались продавать американцам TikTok

Источник материала: Ежедневник

Китайская компания ByteDance не будет продавать свою соцсеть TikTok корпорации Microsoft.

Источники Reuters и The Associated Press (AP) сообщили, что ByteDance планирует продать соцсеть компании Oracle Corp. Ранее среди потенциальных покупателей также называли Twitter, передает Коммерсантъ .

«ByteDance сегодня уведомила нас о том, что они не продадут Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы в сфере безопасности оказались бы под защитой»,— говорится в сообщении Microsoft.

Президент США Дональд Трамп обещал запретить работу приложения, если американская компания не купит его. Американские власти считают, что TikTok занимается пропагандой и передает данные китайским властям. Власти КНР в ответ обязали согласовать продажу соцсети с правительством.