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Прогноз негативный. Рейтинговое агентство учло кризис в Беларуси
Источник материала: Myfin
Как сказано в сообщении S&P, изменение прогноза на «негативный» отражает «растущие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси», цитирует interfax.by. Об этом свидетельствует конвертация резидентами сбережений в
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Рейтинговое агентство S P ухудшило прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте. Прогноз изменен...
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