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Прогноз негативный. Рейтинговое агентство учло кризис в Беларуси

14.09.2020 12:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Как сказано в сообщении S&P, изменение прогноза на «негативный» отражает «растущие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси», цитирует interfax.by. Об этом свидетельствует конвертация резидентами сбережений в инвалюту и частичное изъятие депозитов, темпы которого повысились за август, после президентских выборов, отмечает агентство.

 
 
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Рейтинговое агентство S P ухудшило прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте. Прогноз изменен...
 
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