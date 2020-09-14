Прогноз негативный. Рейтинговое агентство учло кризис в Беларуси

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Как сказано в сообщении S&P, изменение прогноза на «негативный» отражает «растущие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси», цитирует interfax.by. Об этом свидетельствует конвертация резидентами сбережений в инвалюту и частичное изъятие депозитов , темпы которого повысились за август, после президентских выборов, отмечает агентство.

