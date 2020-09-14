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Официально: в воскресенье было задержано 774 человека

14.09.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По официальным данным МВД, в воскресенье на Марше героев по всей стране было задержано 774 человека.

Официально: в воскресенье было задержано 774 человека

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, только в столице в «кутузку» попало более полутысячи.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека.

Напомним, по данным правозащитников, накануне днем в Минске были задержаны почти 350 человек.

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Теги: Минск
 
 
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По официальным данным МВД, в воскресенье на Марше героев по всей стране было задержано 774 человека.
 
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