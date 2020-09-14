|
Официально: в воскресенье было задержано 774 человека
Источник материала: Навiны
По официальным данным МВД, в воскресенье на Марше героев по всей стране было задержано 774 человека.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, только в столице в «кутузку» попало более полутысячи.
До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека.
Напомним, по данным правозащитников, накануне днем в Минске были
Читайте также:
Мы в соцсетях:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По официальным данным МВД, в воскресенье на Марше героев по всей стране было задержано 774 человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)