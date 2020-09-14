Официально: в воскресенье было задержано 774 человека

По официальным данным МВД, в воскресенье на Марше героев по всей стране было задержано 774 человека.





Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, только в столице в «кутузку» попало более полутысячи.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека.

Напомним, по данным правозащитников, накануне днем в Минске были задержаны почти 350 человек .

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