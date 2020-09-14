Сто дней премьера: чего ждать от «боеспособного» правительства

В минувшую субботу исполнилось 100 дней со дня назначения премьер-министром Романа Головченко. Планы у правительства амбициозные, но предпосылок для их реализации пока не видно.





Официальный взгляд на светлое будущее

Нынешний премьер-министр был назначен 4 июня и сменил на этом посту Сергея Румаса, который ушел из Совмина без объяснения причин.

Первые сто дней после назначения команда Головченко занималась в основном реагированием на текущие вызовы. Вначале нужно было поддерживать работоспособность экономики в условиях пандемии, а сейчас — решать ту же задачу, но уже в условиях политического кризиса.

Кое-как Совмину это сделать удается. После подключения силовиков и задержаний представителей стачкомов протесты на промышленных предприятиях поутихли.

Однако наряду с решением текущих дел Совмину нужно еще и думать, как выполнять другие поручения Лукашенко, главное из которых — обеспечить выход страны на темпы экономического роста выше среднемировых.

«Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели — достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых», — заявлял Александр Лукашенко, обращаясь к правительству при назначении Головченко.

Нынешний премьер-министр после своего назначения назвал состав Совмина «абсолютно боеспособным» и дал понять, что с любыми вызовами правительство справится.

Что именно команда Романа Головченко собирается делать?

По сведениям БелаПАН, проект программы деятельности нынешнего правительства подготовлен и рассчитан сразу на пять лет.

Цели у Совмина благородные — обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых, стабильность цен (инфляция в 2021—2025 годах ожидается на уровне 4,5%), сбалансированность платежного баланса (дефицит счета текущих операций к 2025-му планируется снизить до 0,5% ВВП) и золотовалютные резервы через пять лет увеличить до трех месяцев импорта.

И если для выполнения цели по инфляции прилагать больших усилий может не потребоваться (в уходящей пятилетке она составила 5%), то достичь успехов по остальным направлениям без серьезных успехов в экономике не получится.

Ведь последние десять лет в стране наблюдаются низкие темпы роста ВВП, а в отдельные годы, как в 2020-м, главный макроэкономический показатель уходит даже в отрицательную зону. Без развития экономики невозможно улучшить ситуацию в платежном балансе (состояние которого традиционно влияет и на валютный рынок), увеличить резервы и зарплаты.

Чтобы ускорить экономику, проект программы деятельности правительства, по информации БелаПАН, предполагает и увеличение экспорта, и развитие конкуренции, и повышение эффективности управления госсектором.

Задачи правильные, спору нет, но не останутся ли они просто бумажными декларациями?

Нужно заниматься кризисом, а не планами

Белорусские экономисты уверены, что пока о долгосрочных задачах правительства говорить преждевременно.

«При нынешней политической и экономической ситуации выполнить задачи, которые ставятся на официальном уровне, не удастся. В этом году ВВП будет точно в отрицательной области, в следующем мы тоже можем не увидеть улучшений с учетом того, что сейчас происходит в политической жизни страны», — отметила в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

На бумаге, говорят эксперты, можно декларировать много правильных задач — планы по ускорению экономики, стимулированию деловой инициативы и экспорта, но если в офисы успешных частных компаний, как сейчас, будут и дальше приходить представители Департамента финансовых расследований, то вся работа по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата пойдет насмарку.

Сейчас, считают экономисты, важны не долгосрочные планы, а текущие действия со стороны властей, в том числе правительства.

«В программных документах до 2025 года с учетом сегодняшнего контекста нет особого смысла, этот документ должен учитывать новую политическую реальность, а пока неизвестно, какая она будет», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Перспективы Беларуси, продолжает экономист, могут быть прекрасными при условии, «что будет не просто разрешен нынешний политический кризис, а страна из него выйдет настолько обновленной, что станет восприниматься как место открывающихся возможностей для всех».

Это станет поводом для инвестирования в такую страну, говорит Чубрик. Но до тех пор, подчеркнул эксперт, пока не будет устранен политический кризис, планировать и рассчитывать на светлое будущее не стоит.

«Политическая напряженность в стране подрывает основы экономического роста и развития, доверие к политике государства, стимулирует трудовую миграцию за пределы страны умных, талантливых и активных людей. Нынешний кризис — крест на инвестициях», — полагает Борнукова.

В этих условиях, считает эксперт, очень важно восстановить доверие всех экономических агентов (населения и предприятий) к государственной политике, которая проводится в стране.

С учетом этого правительству сейчас, считают эксперты, стоит заниматься не долгосрочными планами, а созданием предпосылок для выхода страны из политического кризиса.

«Сейчас важен быстрый и глубокий анализ того, с чем столкнется экономика и как будут развиваться события, если политический кризис в стране сохранится», — считает Чубрик.

Такой анализ, по мнению экономиста, и следует подготовить правительству.

«Для правительства сейчас важна честность. Оценка последствий кризиса, которую правительству стоит подготовить, может подтолкнуть людей, принимающих в стране ключевые решения, к диалогу с обществом», — резюмировал Чубрик.