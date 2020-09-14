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Белорусы забирают вклады: только за август банки «обеднели» на полмиллиарда долларов

14.09.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срочные депозиты населения (валютные и рублевые) в белорусских банках за август сократились более чем на полмиллиарда долларов в эквиваленте, свидетельствуют данные Национального банка.

По состоянию на 1 сентября срочные валютные депозиты населения составили 5.146,6 млн долларов и сократились за август на 416,2 млн долларов, или на 7,5%.

Также в августе наблюдалось снижение рублевых вкладов населения. На 1 сентября срочные рублевые депозиты населения в белорусских банках составили 4.653,3 млн долларов и снизились за август на 270,8 млн рублей (108,4 млн долларов в эквиваленте по среднему курсу в августе), или на 5,5%.

Таким образом, за август срочные депозиты населения в банках Беларуси в иностранной и национальной валюте сократились на 524,6 млн долларов. 

В сентябре международные рейтинговые агентства Moody`s и Standard & Poor`s сообщили, что на фоне политического кризиса в Беларуси, возникшего после президентских выборов, активизировался отток средств клиентов из банков.

По мнению рейтинговых агентств, политический кризис негативно сказывается на работе белорусских банков, многие из которых в последние недели вынуждены были приостановить кредитование населения.

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Срочные депозиты населения (валютные и рублевые) в белорусских банках за август сократились более чем на полмиллиарда долларов в эквиваленте, свидетельствуют...
 
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