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Население Беларуси в августе вывело из банков 972 млн. рублей

14.09.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На фоне протестных кампаний население Беларуси в августе помимо активного вывода валютных вкладов снимало и рублевые депозиты с последующей их конвертацией в валюту.

Только в августе население вывело из банков 975,4 млн. рублей, из которых большая часть или 704,5 млн. пришлась на конвертацию в валюту остатков на текущих счетах (зарплатные, карточные и т.д.). В валюте население за август вывело из банков $624 млн.

Объем срочных рублевых вкладов физических лиц за август 2020 года снизился на 270,86 млн. рублей или 5,50% и на 1 сентября 2020 года составил 4,6533 млрд. рублей. С начала года объем срочных рублевых вкладов в банках РБ снизился на 478,114 млн. рублей или 9,32%, следует из отчета Нацбанка Беларуси о состоянии широкой денежной массы.

В то же время объем переводных рублевых вкладов населения в августе 2020 года упал на 704,541 млн. рублей или 20,90% и на 1 сентября 2020 года составил 2,6661 млрд. рублей. С начала года объем переводных рублевых вкладов упал на 364,348 млн. рублей или 12,01%.

Таким образом, общий объем рублевых вкладов населения в августе 2020 года снизился на 975,4 млн. рублей или 11,76% и на 1 сентября 2020 года составил 7,319 млрд. рублей. С начала года общий объем рублевых вкладов населения упал на 842,47 млн. рублей или 10,32%.

Предыдущее сообщение о рублевых депозитах было сделано на основе отчета Нацбанка о средней широкой денежной массе.

 
 
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На фоне протестных кампаний население Беларуси в августе помимо активного вывода валютных вкладов снимало и рублевые депозиты с последующей их конвертацией в...
 
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