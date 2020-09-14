Минус еще один дипломат? Посол Беларуси в Нидерландах осудил жестокость силовиков

Источник материала: KYKY

Посол Беларуси в Нидерландах, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в интервью нидерландскому изданию NOS заявил, что Беларусь срочно нуждается в реформах как экономических и политических, так и в социальных.

Также он публично осудил пытки беларуских силовиков. По словам посла Евдоченко, насилие не может быть оправдано, поэтому «ответственные за жестокость должны быть привлечены к ответственности».

По словам посла, новое будущее Беларуси без насилия и с реформами возможно и с Лукашенко. Но для этого, как уверяет Евдоченко, так называемого президента придется вовлечь в диалог с обществом. На вопрос, что будет делать посол, если выяснится официально, что большинство граждан Беларуси выступают за другого президента, Евдоченко ответил: «Тогда я подчиняюсь людям».

Напомним, уже несколько дипломатов покинули беларуский МИД после того, как высказали свою гражданскую позицию. Речь про посла Беларуси в Словакии, экс-помощника президента Игоря Лещеня и главу департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.