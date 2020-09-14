Из семей будут забирать детей, если те ходят на марши. Генпрокуратура по госТВ начала запугивать родителей

Источник материала: KYKY

Сегодня в Беларуси идет массовое запугивание вообще всех на предмет участия в «несанкционированных массовых мероприятиях». Так по СТВ показали предствителя Генпрокуратуры, который рассказал, что за участие несовершеннолетних в протестных акциях их родителям грозит штраф или даже изъятие ребенка из семьи. Как вам?

Если точнее, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Алексей Подвойский заявил: «Если говорить о том, что происходит на несанкционированных массовых мероприятиях, то, очевидно, здесь есть нарушение прав ребенка. Ведь задача государства – это защита ребенка, да и семьи, и в целом родителя любого. Можем ли мы обеспечить безопасность на таком несанкционированном мероприятии? Конечно, нет. Очевидно, что ребенку там не место. Это первый посыл, который хотелось бы сказать и отметить.

К тем родителям, которые не понимают этой ситуации в правовом поле, применяются меры реагирования:

С ними проводятся беседы, разъяснения, им поясняют, что да как и какие последствия правовые.

Прокурор, например, помимо всего выносит официальное предупреждение.

Но если это не является для них каким-то звоночком, то у нас есть еще органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что есть элементы ненадлежащего воспитания со стороны родителей. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка.

Само участие родителей в несанкционированном митинге – это административная ответственность, там штрафы 10-20 базовых величин, то есть они достаточно большие. Если ваш ребенок принимает участие в этом несанкционированном мероприятии, на него тоже может быть наложен штраф, если это подросток. А если это ночное время и ваш ребенок, которому нет 16 лет, без сопровождения вышел просто посмотреть на эту ситуацию, то на родителя тоже будет наложен штраф. Более того, если ребенок не достиг возраста, когда наступает административная ответственность, и принял участие в несанкционированном митинге, то будет рассматриваться вопрос также об административной ответственности родителей, в том числе в виде штрафа за ненадлежащее воспитание ребенка, согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья 9.4».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»