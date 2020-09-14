Автобусы в аэропорт будут ходить по новому расписанию

Источник материала: Onliner

В «Минсктрансе» сообщили о том, что с 23 сентября вносятся изменения в работу пригородного маршрута №300Э (автовокзал «Центральный» — Национальный аэропорт Минск).

Отмена

Отменяется выполнение рейсов отправлением от автовокзала «Центральный»: в 00:00, 01:50, 03:00, 04:30, 06:05, 06:50, 07:50, 08:40, 09:10, 10:10, 11:10, 12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 21:20, 22:40.

Не будут уезжать автобусы от остановочного пункта «Национальный аэропорт Минск»: в 00:00, 01:20, 03:10, 04:30, 05:50, 07:20, 08:00, 09:00, 10:00, 10:20, 11:25, 12:20, 13:20, 14:45, 15:30, 16:20, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:40.

Новое расписание

Организовывается выполнение рейсов отправлением от автовокзала «Центральный»: в 00:10, 01:50, 03:00, 04:30, 06:10, 06:50, 07:45, 08:30, 09:15, 10:10, 11:10, 12:15, 13:20, 14:20, 15:25, 16:50, 17:50, 18:50, 20:10, 21:30, 22:50.

И новое расписание от остановочного пункта «Национальный аэропорт Минск»: 00:10, 01:30, 03:10, 04:30, 05:50, 07:20, 08:00, 09:00, 09:50, 10:35, 11:30, 12:35, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 18:10, 19:10, 20:10, 21:30, 22:50.