Житель Заславля погиб при попытке подключиться к ЛЭП. Предположительно, он занимался сваркой

Источник материала: Onliner

ЧП случилось вчера, 13 сентября. Сорокалетний житель Заславля находился вблизи деревни Кисели и попытался осуществить «наброс» на провода воздушной линии 10 000 вольт. Мужчина получил удар электрическим током. Очевидцы произошедшего вызвали МЧС и скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Как сообщается в Telegram-канале «Белэнерго», мужчина, предположительно, планировал провести сварочные работы самодельной сельхозтехники. РУП «Минскэнерго» в очередной раз напоминает, что использование электрической энергии с нарушением действующего законодательства является неоправданным риском.