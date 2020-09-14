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Житель Заславля погиб при попытке подключиться к ЛЭП. Предположительно, он занимался сваркой

14.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ЧП случилось вчера, 13 сентября. Сорокалетний житель Заславля находился вблизи деревни Кисели и попытался осуществить «наброс» на провода воздушной линии 10 000 вольт. Мужчина получил удар электрическим током. Очевидцы произошедшего вызвали МЧС и скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Как сообщается в Telegram-канале «Белэнерго», мужчина, предположительно, планировал провести сварочные работы самодельной сельхозтехники. РУП «Минскэнерго» в очередной раз напоминает, что использование электрической энергии с нарушением действующего законодательства является неоправданным риском.

 
 
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ЧП случилось вчера, 13 сентября. Сорокалетний житель Заславля находился вблизи деревни Кисели и попытался осуществить «наброс» на провода воздушной линии 10 000...
 
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