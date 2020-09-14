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Житель Заславля погиб при попытке подключиться к ЛЭП. Предположительно, он занимался сваркой
Источник материала: Onliner
ЧП случилось вчера, 13 сентября. Сорокалетний житель Заславля находился вблизи деревни Кисели и попытался осуществить «наброс» на провода воздушной линии 10 000 вольт. Мужчина получил удар электрическим током. Очевидцы произошедшего вызвали МЧС и скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.
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ЧП случилось вчера, 13 сентября. Сорокалетний житель Заславля находился вблизи деревни Кисели и попытался осуществить «наброс» на провода воздушной линии 10 000...
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