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Samsung получила контракт почти на миллиард долларов за выпуск Snapdragon 875
Источник материала: Onliner
Qualcomm
Это подразделение Samsung Electronics якобы предложило Qualcomm более выгодные условия, чем другой крупный производитель электроники, TSMC. Точная стоимость контракта пока неизвестна, но источники сообщают, что сумма составляет не менее $850 млн и может доходить до миллиарда долларов.
Среди первых смартфонов со Snapdragon 875 ожидаются флагманы Oppo и Xiaomi, которые представят в марте следующего года.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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