Samsung получила контракт почти на миллиард долларов за выпуск Snapdragon 875

Источник материала: Onliner

Qualcomm представит новый флагманский чипсет в декабре — предположительно, его назовут Snapdragon 875. По свежим данным, выпуск чипа доверят лишь одному производителю — Samsung Semiconductor Company.

Это подразделение Samsung Electronics якобы предложило Qualcomm более выгодные условия, чем другой крупный производитель электроники, TSMC. Точная стоимость контракта пока неизвестна, но источники сообщают, что сумма составляет не менее $850 млн и может доходить до миллиарда долларов.

Среди первых смартфонов со Snapdragon 875 ожидаются флагманы Oppo и Xiaomi, которые представят в марте следующего года.