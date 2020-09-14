|
Хроника дня. Милиция в МГЛУ, МВД о протестах и встреча Путина и Лукашенко (видео)
Источник материала: Onliner
Послевыборные протесты в Беларуси длятся уже больше месяца. За это время мы насмотрелись на кровь, задержания, суды и креатив. Каждые выходные в Минске чинно собирается военная техника, люди постоянно придумывают новые способы выразить свое мнение и выходят на улицу каждый день. Все важное, что происходит в стране сегодня, собираем здесь.
Дудинского и Кохно освободили
Как сообщают волонтеры, которые дежурят у ЦИП и ИВС на Окрестина, бывших ведущих белорусского гостелевидения Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского сегодня отпустили. Напомним, ранее суд дал обоим по 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
МВД о вчерашних протестах: «численность участников не превысила 22 тыс. человек»
По данным силового ведомства, вчера в Беларуси зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников, по информации МВД, «не превысила 22 тыс. человек».
«В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 16:30 колонна численностью до 15 тысяч прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон Дрозды. Встретившись с цепочкой из числа сотрудников органов внутренних дел, протестующие проследовали в обратном направлении. После предпринятых мер по рассредоточению несанкционированная акция завершилась около 20:00», — говорится в сообщении.
Также в МВД напомнили, что в Бресте «во избежание угрозы безопасности дорожного движения» был использован водомет.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», — сообщает ведомство.
С самого утра в здании МГЛУ находятся милиционеры
В учебном корпусе вуза дежурят несколько милиционеров. Такой фотофакт появился в группе «Подслушано МГЛУ» за подписью «Мальчики из иняза просто великолепны!».
Лукашенко летит на переговоры с Путиным в Сочи
Александр Лукашенко сегодня совершит рабочий визит в Россию. Переговоры между ним и Владимиром Путиным пройдут в формате «один на один», пишет
По информации агентства, Лукашенко и Путин обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.
Преподаватели филфака БГУ поддержали своих студентов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послевыборные протесты в Беларуси длятся уже больше месяца. За это время мы насмотрелись на кровь, задержания, суды и креатив. Каждые выходные в Минске чинно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)