На месте бывшего заведения «Банки-Бутылки» на Зыбицкой открылся Pi Party Bar, где бармены — исключительно девушки

Источник материала: Onliner Несмотря на то что праздники в стране негласно отошли на второй план, на Зыбицкой все равно случается «движ». Жизнь тут замедлилась, но идет. Недавно ряды и пересечения баров пополнились еще одним — Pi Party Bar от создателей Madmen и Maslow6. Коктейли тут делают бармены исключительно женского пола. Что еще интересного предлагает новое место?

Ориентир при поиске Pi Party Bar простой: он занял место переехавших «Банок-Бутылок» на Зыбицкой, 6. Принимать помещение в наследство от бара, который стал своеобразным брендом, рискованно, так как люди постоянно будут сравнивать прошлое с настоящим.

— Для нас это было вызовом и возможностью, — рассказал Onliner учредитель Ярослав. — После Madmen и Maslow6 хотелось попробовать сыграть по заданным улицей правилам и предложить свое видение бара — слегка нарядного, немного скандального, чуть эротичного, веселого.

При этом я полностью принимаю правила игры Зыбицкой: она пьяная, шумная, молодая, иногда конфликтная, но очень живая, на данный момент непривычно тихая, но точно перспективная. Убежден, что все вернется на круги своя.





Планировка здесь осталась прежней: центр бара — это длинная П-образная барная стойка с зеркалами. Танцы происходят вокруг диджейского пульта в глубине зала. На барной стойке появились небольшие сцены для танцовщиц go-go.

— Стены выполнены в смешении античной классики и современных граффити. Доминанта цвета и света — провокационный красный. На барной стойке много антикварного инвентаря, в уборных в качестве рукомойников использовали медные и латунные котелки, найденные на барахолках и блошиных рынках.















Выбор странного названия Ярослав объясняет так:

— Название оставляет небольшое пространство для воображения и личного творчества. Отзеркаленная «Б» в «Банках-Бутылках» стала брендом, и мне хотелось упростить название своего бара до знака, символа. Методом простого подбора остановился на греческой «пи». К этому моменту на стенах уже вырисовывались античные эскизы, к тому же название созвучно стилю улицы и хорошо подходит под местную атмосферу.











Главная «фишка» заведения заключается в том, что коктейли готовят девушки-бармены, или, как их здесь называют, бар-леди. Ярослав объясняет, откуда такой нетипичный для Минска «обратный сексизм»:

— Концепция пати-бара с бар-леди и танцами на стойке не нова и, на мой взгляд, удачно подходит реалиям улицы. На данный момент экстравеселья устраивать не хочется ввиду небезызвестных событий, но задумывался бар именно как пати-площадка с повсеместными танцами, девочками go-go, марафонами диджей-сетов, атмосферой безудержного веселья и перманентного праздника. Таким он и будет. На данный момент мы работаем с музыкой и оттачиваем рецептуру напитков.









В коктейльной карте решили сконцентрироваться на комбинациях ягодно-фруктовых вкусов, но есть и классические позиции. Коктейли стоят по 10 рублей, шоты — по 5.











— Пожалуй, наш постоянный посетитель не должен быть слишком юным: возрастной ценз — от 21+. Не хотелось бы, чтобы все выглядело так, будто гости зашли в бар по пути со спортивной тренировки или пробежки. Однако дресс-код расслабленный, — подытоживает Ярослав.

В среду, четверг и воскресенье Pi Party Bar работает с 20:00 до 02:00, в пятницу и субботу — с 20:00 до 04:00.