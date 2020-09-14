МВД признало недействительным белорусский паспорт митрополита Кондрусевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси признало белорусский паспорт митрополит Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича недействительным, поэтому пограничники не пустили его в страну.

"Его (митрополита Кондрусевича - Sputnik) белорусский паспорт был признан недействительным, в настоящее время МВД Беларуси проводит по данному факту проверку ", - сообщили Sputnik в понедельник в белорусских правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, в ближайшее время по данному факту должно будет принято "соответствующее решение".