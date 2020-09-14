Нацбанк выпустил памятные монеты к столетнему юбилею Купаловского театра

Источник материала: Tut.by

К вековому юбилею Купаловского театра Нацбанк выпустил памятные монеты «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. 100 год». Эта информация опубликована на официальном сайте регулятора. В обращение монеты находятся с 14 сентября и являются законным платежным средством Беларуси.



Фото:nbrb.by

Сто лет назад, напомним, 14 сентября 1920 года, спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы.

К столетнему юбилею Нацбанк выпустил серебряную монету, номиналом 20 рублей, тиражом 1199 штук и медно-никелевую — номиналом 1 рубль, тиражом 2499 штук.

На аверсе монет вверху размещается рельефное изображение государственного герба Беларуси, в центре — логотип театра Янки Купалы и надпись «100 год». По кругу на монете вверху нанесена надпись «Рэспублика Беларусь», а внизу — «20 рублёў» (на медно-никелевой — «1 рубель»). Слева на монетах написан год чеканки. На серебряной справа стоит еще проба сплава, из которого она сделана.

На реверсе монет в центре изображена главная героиня спектакля «Паўлінка», а вверху идет надпись по кругу «Паўлінка».

Монеты отчеканил Литовский монетный двор. Эти монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему при всех видах платежей каких-либо ограничений.

Информация о том, когда они поступят, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также датах, когда памятные монеты можно будет купить, появится на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты». Пока же там написано, что монет нет в наличие.

Напомним, что из Купаловского театра уволились почти все актеры и сотрудники, в труппе театра осталось около 15 человек. Купаловский театр отменил показы всех спектаклей пока до конца ноября.