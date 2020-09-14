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Нацбанк выпустил памятные монеты к столетнему юбилею Купаловского театра
Источник материала: Tut.by
К вековому юбилею Купаловского театра Нацбанк выпустил памятные монеты «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. 100 год». Эта информация опубликована на официальном сайте регулятора. В обращение монеты находятся с 14 сентября и являются законным платежным средством Беларуси.
Сто лет назад, напомним, 14 сентября 1920 года, спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы.
К столетнему юбилею Нацбанк выпустил серебряную монету, номиналом 20 рублей, тиражом 1199 штук и медно-никелевую — номиналом 1 рубль, тиражом 2499 штук.
На аверсе монет вверху размещается рельефное изображение государственного герба Беларуси, в центре — логотип театра Янки Купалы и надпись «100 год». По кругу на монете вверху нанесена надпись «Рэспублика Беларусь», а внизу — «20 рублёў» (на медно-никелевой — «1 рубель»). Слева на монетах написан год чеканки. На серебряной справа стоит еще проба сплава, из которого она сделана.
На реверсе монет в центре изображена главная героиня спектакля «Паўлінка», а вверху идет надпись по кругу «Паўлінка».
Монеты отчеканил Литовский монетный двор. Эти монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему при всех видах платежей каких-либо ограничений.
Информация о том, когда они поступят, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также датах, когда памятные монеты можно будет купить, появится на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты». Пока же там написано, что монет нет в наличие.
Напомним, что из Купаловского театра уволились почти все актеры и сотрудники, в труппе театра осталось около 15 человек. Купаловский театр отменил показы всех спектаклей пока до конца ноября.
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В обращение монеты находятся с 14 сентября и являются законным платежным средством Беларуси.
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