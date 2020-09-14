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Парковка возле «Простора» на проспекте Дзержинского с 15 сентября станет платной
Источник материала: Tut.by
С 15 сентября парковка возле магазина «Простор» на проспекте Дзержинского в Минске станет платной.
Несколько лет стоянкой возле гипермаркета «Простор» на проспекте Дзержинского, 126, в столице иногородние автомобилисты
До понедельника, 14 сентября, оборудование на стоянке возле магазина работало в тестовом режиме. Но с 15 сентября за парковочные услуги будет взиматься плата.
Стоимость услуги составит:
Пока не известно, будет ли возможность купить абонемент на долговременное хранение транспорта авто- и мотовладельцам, также нет данных, предусмотрена ли пониженная плата за услугу льготной категории граждан.
Оплатить парковку можно при помощи терминалов на территории паркинга, а также с помощью мобильного приложения aisDrive.
По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую автоматизированной парковки по номеру +375 33 340−01−33.
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Парковка с 8.00 до 24.00: первые два часа - бесплатно, каждый последующий час - 2 рубля.
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