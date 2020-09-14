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Парковка возле «Простора» на проспекте Дзержинского с 15 сентября станет платной

14.09.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 15 сентября парковка возле магазина «Простор» на проспекте Дзержинского в Минске станет платной.


Несколько лет стоянкой возле гипермаркета «Простор» на проспекте Дзержинского, 126, в столице иногородние автомобилисты пользовались как перехватывающей, а минчане, которые живут рядом, просто оставляли там машины на ночь. Этим летом ситуацию решили изменить и сделать стоянку платной. На въездах установили шлагбаумы и видеокамеры, появились и автоматы, выдающие чек.

До понедельника, 14 сентября, оборудование на стоянке возле магазина работало в тестовом режиме. Но с 15 сентября за парковочные услуги будет взиматься плата.

Стоимость услуги составит:

  • парковка с 08.00 до 24.00: первые два часа — бесплатно, каждый последующий час — 2 рубля;
  • парковка с 24.00 до 08.00: первые два часа — бесплатно, оставшееся время — 3 рубля;
  • для покупателей гипермаркета «Простор», осуществивших покупку одним чеком на сумму от 50 и более рублей, стоимость парковки за сутки, соответствующие дате в чеке, взиматься не будет.

Пока не известно, будет ли возможность купить абонемент на долговременное хранение транспорта авто- и мотовладельцам, также нет данных, предусмотрена ли пониженная плата за услугу льготной категории граждан.

Оплатить парковку можно при помощи терминалов на территории паркинга, а также с помощью мобильного приложения aisDrive.

По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую автоматизированной парковки по номеру +375 33 340−01−33.

 
Теги: Минск
 
 
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Парковка с 8.00 до 24.00: первые два часа - бесплатно, каждый последующий час - 2 рубля.
 
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