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Озвучена возможная цена PlayStation 5 в Беларуси

14.09.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 сентября Sony проведет онлайн-презентацию, посвященную игровой консоли следующего поколения — PlayStation 5. Скорее всего, во время мероприятия производитель назовет официальные цены приставки. Но известный белорусский магазин сделал это раньше — во всяком случае, цены PS5 появились на страницах интернет-площадки продавца.


Скриншот с сайта belconsole.by

Речь идет о магазине belconsole, который уже не первый год занимается официальной продажей игровых приставок, игр и других фирменных аксессуаров для геймеров. На двух интернет-страницах сказано, что PlayStation 5 в Беларуси оценили в 1399 рублей (около 540 долларов), Digital-версию консоли без оптического привода — в 1299 рублей (500 долларов). Впрочем, стоит отметить: магазин пишет, что цены пока предварительные и могут измениться в любую сторону.

Но подобные цены кажутся правдивыми. Во всяком случае, недавно о схожей стоимости в США и Европе заявлял один из профильных ресурсов для геймеров. К тому же недавно главный конкурент в лице Microsoft озвучил цены Xbox Series S и Series X. Приставки соответственно оценили в 299 и 499 долларов.

Ниже — стоимость других популярных в Беларуси игровых приставок:

 
 
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Скорее всего, официально стоимость приставки станет известна 16 сентября.
 
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