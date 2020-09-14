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Озвучена возможная цена PlayStation 5 в Беларуси
Источник материала: Tut.by
16 сентября Sony
Речь идет о магазине belconsole, который уже не первый год занимается официальной продажей игровых приставок, игр и других фирменных аксессуаров для геймеров. На двух интернет-страницах сказано, что
Но подобные цены кажутся правдивыми. Во всяком случае, недавно о схожей стоимости в США и Европе заявлял один из профильных ресурсов для геймеров. К тому же недавно главный конкурент в лице Microsoft озвучил цены Xbox Series S и Series X. Приставки соответственно оценили в 299 и 499 долларов.
Ниже — стоимость других популярных в Беларуси игровых приставок:
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Скорее всего, официально стоимость приставки станет известна 16 сентября.
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