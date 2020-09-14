В Могилеве водителя арестовали на 10 суток за неповиновение: он не дал права ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Могилеве заявление водителя сотрудникам ГАИ о том, что он покажет им свои документы при адвокате, милиционеры расценили как неповиновение. Автомобилиста задержали, судили и наказали арестом на 10 суток. Мужчина намерен обжаловать решение суда.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Александр Хамратов из Могилева перед выборами президента аккредитовался как независимый наблюдатель на участке № 4. Мужчина считает, что именно это стало причиной его задержания сотрудниками ГАИ в дни досрочного голосования, последующего суда и наказания в виде ареста.

— В первые дни на участке мне отказали в наблюдении — мол, у них уже есть наблюдатели, все места заняты. 5 августа я захожу на участок, смотрю — одно из трех мест для наблюдателей свободно. Я настоял на том, что займу его. Председатель участка смутилась, но разрешила мне присутствовать, — вспоминает Александр.

После 19.00, когда избирательный участок закончил свою работу, наблюдатель выехал домой на своем автомобиле. Но метров через 200 за ним поехал патрульный автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками, через громкоговоритель водителя попросили остановиться.

— Сотрудники ГАИ, подполковник и майор, сообщили, что по рации им поступил сигнал, что я совершил правонарушение, какое — они пояснить не смогли. Потребовали, чтобы я предъявил им документы.



Фото: Глеб Малофеев

В ответ водитель попросил милиционеров обосновать их требование и объяснить регламент процедуры проверки. Однако сотрудники ГАИ лишь говорили, что Александр, как водитель, обязан передать им документы, и несколько раз уточняли, отказывается ли он это делать.

— Передавать документы я не отказывался, просто хотел разобраться в вопросе. Но я видел, что ситуация развивается не в рамках правового поля. Поэтому сказал милиционерам, что хочу передать документы в присутствии своего адвоката, это право предусмотрено Конституцией.

По словам Александра, как только он произнес фразу про адвоката, гаишник заявил, что автомобилист оказывает неповиновение, засунул руку в салон авто через открытое окно и изнутри открыл дверь. Водителя силой вытащили из машины, заломили руки за спину, облокотили мужчину на капот патрульной Geely и обыскали, после чего доставили в Ленинский РОВД Могилева.

— Два дня я находился в ИВС, потом состоялся суд по Skype. Это было странное заседание, потому что я хотел ознакомиться с материалами дела, но судья отказала: мол, я затягиваю процесс. Я считаю, что статья неправильно квалифицирована, не было никакого неповиновения. К тому же сегодня, даже если у водителя нет документов, его данные можно проверить по базе.

В результате суд решил, что Александр Хамратов действительно оказал неповиновение сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП Беларуси), и за это наказал его 10 сутками ареста.

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Мужчина подавал жалобу в Могилевский областной суд, но там оставили постановление суда первой инстанции в силе.

— Отсидел я от звонка до звонка, вышел на свободу только 15 августа. Кстати, в РОВД я встретил своих знакомых — журналистов, правозащитников, которых тоже «убрали» с участков для голосования.





У Александра есть шесть месяцев для обжалования решения суда, этим правом он собирается воспользоваться. Понятно, что дни, которые он потерял из-за ареста, уже не вернуть, но мужчина хочет добиться справедливости.

Адвокат: «Действия водителя квалифицированы неправильно»

— Ситуация, с которой столкнулся Александр, не нова. Органы ГАИ используют неповиновение как статью на все случаи жизни, не разбираясь, применима она в конкретных правоотношениях или нет, — считает адвокат, магистр юридических наук Павел Латышев. — Очень часто правоохранители доводят ситуацию с якобы неповиновением до абсурда: у меня в практике был такой случай, когда гражданину вменили неповиновение за отказ предъявить аптечку и огнетушитель . Благо судья вник в глубину проблемы и прекратил это дело за отсутствием состава административного правонарушения. Но не всегда такие абсурдные процессы заканчиваются прекращением.

Адвокат отметил, что пик активности по привлечению сотрудниками ДПС водителей к ответственности по ст. 23.4 КоАП Беларуси за отказ предъявить/передать документы пришелся на 2015 год.



Такой ответ давал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома по вопросам квалификации действий, когда у водителя нет документов

В 2018 году была исключена статья 18.18 КоАП Беларуси, которая устанавливала ответственность за управление ТС без соответствующих документов либо отказ от предъявления данных документов. По мнению адвоката, законодатель декриминализировал состав данного правонарушения, признав, что он таковым не является.

— Особо рьяные сотрудники ДПС при управлении ТС без документов либо при отказе от предъявления таких документов вначале привлекали водителей по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Беларуси (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения), но затем перестали и это делать.

Павел Латышев считает, что в случае с Александром никакого отказа не было, тот четко и ясно обозначил свою позицию: он не отказывался передать документы, но поскольку милиционеры начали действовать не в рамках правового поля, объявил, что сделает это в присутствии адвоката.

— Право на защиту Александра сотрудники ГАИ грубо нарушили, оно не было соблюдено, что делает все их дальнейшие действия незаконными. В действиях Александра отсутствует какой-либо состав правонарушения, связанный с непередачей им документов инспекторам. По непонятной причине действия водителя были квалифицированы по общей норме — статье 23.4 КоАП (Неповиновение), по которой в дальнейшем он и был привлечен к ответственности.

Адвокат констатировал, что действия водителя в случае, если бы право на защиту не действовало и статьи 62 Конституции не существовало, должны были квалифицировать по специальным нормам права, которые включены в главу 18 КоАП Беларуси, а не по общей норме ст. 23.4 КоАП. Но из-за того, что его действия неправильно квалифицировали, человека незаконно отправили отбывать «сутки» под арестом.