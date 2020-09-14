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Миллиард долларов забрали белорусы из банков в августе
14.09.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: shraibikus.com
Банки пытаются остановить отток, поднимая ставки по депозитам.
На фоне политического кризиса в Беларуси физлица сняли с банковских депозитов миллиард долларов в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.В августе жители Беларуси забрали из банков 624,3 млн. На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил 6,48 млрд долларов. За месяц этот показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года, пишет
В августе жители страны также забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских рублей (379,4 млн долларов) — это рекордный отток как минимум с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля. Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в прошлом месяце сократились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%). Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей.
При этом объем наличных денег в обороте Беларуси снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб. До этого показатель рос на протяжении четырех месяцев, только в марте объем наличных в обороте падал на 70,3 млн рублей.
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Банки пытаются остановить отток, поднимая ставки по депозитам.
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