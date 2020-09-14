Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории Франции и Швеции

Источник материала: Ежедневник

фото: minsknews.by

Об этом заявили в правительстве Германии, где Алексей Навальный сейчас проходит лечение.

Как сообщает правительство Германии, отравление российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального подтвердили три независимые лабораториии – из самой Германии, а также из Швеции и Франции, пишет РБК .

Экспертам Швеции и Франции были предоставлены образцы биоматериалов Навального. Отмечается, что биоматериал также исследуется экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее лабораториях.

«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в сообщении правительства Германии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад введет в отношении России новые санкции, та не оставит такой шаг без ответа. Действия властей Германии Лавров назвал «нелепыми», отметив, что в Москве надеются, что Берлин прекратит «отлынивать» от предоставления имеющихся у него данных широкой общественности.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил о передаче России аудиозаписи перехваченного разговора, который свидетельствует о фальсификации Германией информации об отравлении Навального. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что оценку представленных материалов могут дать только спецслужбы. Пока об их выводах ничего не известно.