Мнение: августовская девальвация аукнется скачком цен уже в октябре-ноябре

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Обвальная девальвация и отток вкладов

Итогом этих процессов стала обвальная девальвация рубля, который к доллару с начала года потерял четверть стоимости, а к евро – треть.

Все временное – постоянно?

За вторую неделю сентября ситуация на финансовом рынке стала заметно хуже. Во-первых, Беларусбанк, который является главным кредитором населения, прекратил выдачу потребительских кредитов. В том числе на финансирование недвижимости (за исключением льготных кредитов). Главная причина – отток рублевых депозитов из всех банков без исключения. Только за август население и юрлицаболее миллиарда долларов. Плюс выплаты по госдолгу, составившие более $300 млн, и в итогепочти

Понятно, что безучастно наблюдать за этими процессами Нацбанк не мог, и 21 августа отменил кредиты овернайт, затем резко ужесточил условия выдачи рублевой ликвидности, потому что она перетекала на валютный рынок.

Ограничения были введены временно – на три недели, до 15 сентября. Но уже в понедельник, 14 сентября, регулятор продлил запрет еще на месяц. Судя по биржевой статистике, эффект от этих ограничений есть, поэтому и было решено их пролонгировать.

Безотзывные вклады спасают банки от схлопывания

Действия Нацбанка, населения и юрлиц привели к тому, что потерявшие много ресурсов банки стали прекращать выдачу сначала отдельных, а потом и всех кредитов. Последним сдался Беларусбанк. Это говорит о многом: значит, даже главный госбанк столкнулся с глобальными проблемами.

Хуже всего будет, если банки станут ограничивать кредитование реального сектора экономики. Пока этого не происходит, но наверняка объемы серьезно сократятся.

Банковская система испытала бы еще больший удар (и белорусский рубль тоже), не введи Нацбанк безотзывные депозиты , коих в системе большинство. В противном случае на 1 сентября на депозитах физлиц остались бы не $5,4 млрд., а куда меньше. Пока безотзывные депозиты спасают банковскую систему.

Инфографика: Myfin.by

Из-за девальвации снова началась долларизация

Отсутствие кредитов серьезно бьет по экономике, но банки страхуются и уменьшают риски: если они продолжат выдавать кредиты такими же темпами, то могут вовсе остаться без денег на корсчетах. Если же у банков не будет денег, чтобы делать это, то экономика встанет.

А особого желания нести в банки свежекупленную валюту у населения нет: проводя политику дедолларизации, Нацбанк утоптал ставки по валютным депозитам в пол. 2-2,5% годовых – не тот доход, ради которого большинство рискнет оставить свои деньги банкам на длительный срок. Тогда люди стали переводить валютные вклады в рублевые, это было положительным итогом. А сейчас из-за девальвации делают все наоборот, и долларизация снова набирает ход.