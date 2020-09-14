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Известные телеведущие вышли на свободу после «суток»
Источник материала: Навiны
Известные белорусские телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский вышли на свободу.
Это подтвердили волонтеры, которые дежурят рядом с изолятором на Окрестина.
3 сентября стало известно, что шоумены были осуждены к десятисуточному аресту каждый.
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Известные белорусские телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский вышли на свободу. Это подтвердили волонтеры, которые дежурят рядом с изолятором на Окрестина. 3...
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