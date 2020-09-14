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Тихановская — Путину: очень жаль, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.
«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», — говорится в комментарии экс-кандидата в президенты Беларуси, распространенном телеграм-каналом «Пул Первой».
«Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.
Лукашенко
Ранее его пресс-служба сообщала, что
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Тихановская — Путину: очень жаль, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом
Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.
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