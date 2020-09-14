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Тихановская — Путину: очень жаль, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом

14.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», — говорится в комментарии экс-кандидата в президенты Беларуси, распространенном телеграм-каналом «Пул Первой».

«Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.

Лукашенко уже прибыл в Сочи.

Ранее его пресс-служба сообщала, что переговоры пройдут в формате один на один. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что подписание документов не планируется.

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Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.
 
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