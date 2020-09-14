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Паспорт Тадеуша Кондрусевича признан недействительным

14.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича признан недействительным. Об этом говорится в ответе Государственного пограничного комитета.

Паспорт Тадеуша Кондрусевича признан недействительным

31 августа председателю Конференции католических епископов в Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, имеющему белорусское гражданство, было отказано во въезде в Беларусь. Архиепископ вынужден был вернуться в Польшу.

«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным», — говорится в письме из Госпогранкомитета за подписью председателя ГПК Анатолия Лаппо.

Теперь Тадеуш Кондрусевич для прояснения ситуации будет обращаться в Министерство внутренних дел, сообщает catholic.by.

1 сентября Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в белорусско-российский список невъездных граждан.

 
 
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Паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича признан недействительным. Об этом говорится в ответе Государственного пограничного комитета.
 
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