Паспорт Тадеуша Кондрусевича признан недействительным

Паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича признан недействительным. Об этом говорится в ответе Государственного пограничного комитета.





31 августа председателю Конференции католических епископов в Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, имеющему белорусское гражданство, было отказано во въезде в Беларусь. Архиепископ вынужден был вернуться в Польшу.

«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным», — говорится в письме из Госпогранкомитета за подписью председателя ГПК Анатолия Лаппо.

Теперь Тадеуш Кондрусевич для прояснения ситуации будет обращаться в Министерство внутренних дел, сообщает catholic.by .