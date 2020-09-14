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Глава Минздрава Пиневич назначил нового директора РНПЦ «Кардиология»
Источник материала: Навiны
Профессор Наталья Митьковская назначена новым директором РНПЦ «Кардиология». Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава, 14 сентября коллективу центра ее представил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Доктор медицинских наук Митьковская заведует кафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ, является председателем республиканского общественного объединения «Белорусское общество кардиологов и терапевтов».
Минздрав сообщает, что Митьковская — врач высшей квалификационной категории по терапии и кардиологии. Ее научные работы посвящены изучению причин и механизмов развития острой и хронической коронарной патологии. Под руководством Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций.
Митьковская сменила на месте директора центра 67-летнего академика Александра Мрочека, который руководил учреждением с 2008 года. С ним в конце августа был
Решение об увольнении Мрочека вызвало резко негативную реакцию сотрудников РНПЦ, медики просили Минздрав пересмотреть решение и собрали подписи под коллективным обращением против увольнения Мрочека. В ходе встречи 27 августа в РНПЦ «Кардиология», прямую трансляцию которой вело «Еврорадио», Пиневич сказал собравшимся, что решение не будет пересматриваться. Когда Пиневич покидал зал, где проходила встреча, сотрудники кардиоцентра провожали его свистом и криками «Позор».
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Профессор Наталья Митьковская назначена новым директором РНПЦ «Кардиология». Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава, 14 сентября коллективу центра ее...
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