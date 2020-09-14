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Глава Минздрава Пиневич назначил нового директора РНПЦ «Кардиология»

14.09.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Профессор Наталья Митьковская назначена новым директором РНПЦ «Кардиология». Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава, 14 сентября коллективу центра ее представил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Доктор медицинских наук Митьковская заведует кафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ, является председателем республиканского общественного объединения «Белорусское общество кардиологов и терапевтов».

Минздрав сообщает, что Митьковская — врач высшей квалификационной категории по терапии и кардиологии. Ее научные работы посвящены изучению причин и механизмов развития острой и хронической коронарной патологии. Под руководством Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций.

Митьковская сменила на месте директора центра 67-летнего академика Александра Мрочека, который руководил учреждением с 2008 года. С ним в конце августа был досрочно расторгнут трудовой контракт, заключенный до февраля 2021 года. Увольнение Мрочека стало первым кадровым решением исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, который по распоряжению Александра Лукашенко 24 августа возглавил министерство.

Решение об увольнении Мрочека вызвало резко негативную реакцию сотрудников РНПЦ, медики просили Минздрав пересмотреть решение и собрали подписи под коллективным обращением против увольнения Мрочека. В ходе встречи 27 августа в РНПЦ «Кардиология», прямую трансляцию которой вело «Еврорадио», Пиневич сказал собравшимся, что решение не будет пересматриваться. Когда Пиневич покидал зал, где проходила встреча, сотрудники кардиоцентра провожали его свистом и криками «Позор».

 
 
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Профессор Наталья Митьковская назначена новым директором РНПЦ «Кардиология». Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава, 14 сентября коллективу центра ее...
 
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