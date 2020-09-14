Это лишение гражданства или только паспорта? ГПК прояснил ситуацию с запретом на въезд архиепископу Тадеушу Кондрусевичу









"В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших митрополиту Минско-Могилёвскому въехать в Беларусь: "Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным", - говорится в сообщении.





Данный ответ на свое обращение в ГПК Кондрусевич получил на прошлой неделе.





В погранкомитете уточнили, что Кондрусевич вправе обратиться в министерство внутренних дел по вопросу принятия решения о признании недействительным его паспорта.





"Получив ответ из Госпогранкомитета, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину", - проинформировали в РКЦ в Беларуси.





Как сообщалось, 31 августа главе Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин.





Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне".





Позже Конференция католических епископов заявила, что запрет на въезд в республику архиепископу Кондрусевичу, который является гражданином Беларуси, противоречит действующему законодательству.





По мнению епископов, "эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе"