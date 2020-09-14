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Новым директором РЦОП по фристайлу станет Сергей Марченко

14.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым директором РЦОП по фристайлу станет Сергей Марченко. Утром 14 сентября в приёмной первого заместителя министра спорта приказа о назначении ещё нет. Но эту информацию подтвердил Вячеслав Шипарёв, начальник управления кадровой политики Минспорта.

Об увольнении предыдущего директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева стало известно 7 сентября. По его словам, уволили за “плохую идеологическую работу в коллективе”.

Вадима Кривошеева сняли с должности после смелых высказываний белорусских фристайлистов и главного тренера национальной сборной Николая Козеко о президентских выборах, насилии со стороны силовиков и политических репрессиях в Беларуси. На эту тему публично высказывались Александра Романовская, Анна Гуськова, Дмитрий Дащинский.

Сергей Марченко до нового назначения возглавлял РЦОП по воднолыжному спорту, а ещё раньше был начальником отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома. Есть информация, что его жена работает в Администрации президента и дружит с Натальей Качановой, которая также жила и работала в Новополоцке до назначения в АП.

Кстати, есть сомнения, что в РЦОП по водным лыжам всё в порядке с идеологической работой — особенно после попытки суицида главного тренера национальной сборной по водному спорту Олега Девятовского. После этого олимпиец Вадим Девятовский — брат воднолыжника — опубликовал у себя на странице в “Фейсбуке” пост о том, что Александр Лукашенко — не его президент.
 
 
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Новым директором РЦОП по фристайлу станет Сергей Марченко. Утром 14 сентября в приёмной первого заместителя министра спорта приказа о назначении ещё нет. Но эту...
 
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