Новым директором РЦОП по фристайлу станет Сергей Марченко

Об увольнении предыдущего директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева стало известно 7 сентября. По его словам, уволили за “плохую идеологическую работу в коллективе”.





Вадима Кривошеева сняли с должности после смелых высказываний белорусских фристайлистов и главного тренера национальной сборной Николая Козеко о президентских выборах, насилии со стороны силовиков и политических репрессиях в Беларуси. На эту тему публично высказывались Александра Романовская, Анна Гуськова, Дмитрий Дащинский.





Сергей Марченко до нового назначения возглавлял РЦОП по воднолыжному спорту, а ещё раньше был начальником отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома. Есть информация, что его жена работает в Администрации президента и дружит с Натальей Качановой, которая также жила и работала в Новополоцке до назначения в АП.





Кстати, есть сомнения, что в РЦОП по водным лыжам всё в порядке с идеологической работой — особенно после попытки суицида главного тренера национальной сборной по водному спорту Олега Девятовского. После этого олимпиец Вадим Девятовский — брат воднолыжника — опубликовал у себя на странице в “Фейсбуке” пост о том, что Александр Лукашенко — не его президент.