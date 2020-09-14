Генпрокуратура пугает родителей лишением детей из-за участия в протестах

СТВ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси Алексей Подвойский. Во время протестных акций происходит "нарушение прав ребенка", заявилначальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси





Подвойский отметил, что во время таких акций, дескать, нет возможности обеспечить безопасность ребенка.





- Первое - с ними проводятся беседы, разъяснения, им поясняют, что да как и какие последствия правовые. Второй момент - прокурор, например, помимо всего выносит официальное предупреждение. Но если это не является для них каким-то звоночком, то у нас есть еще органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что есть элементы ненадлежащего воспитания со стороны родителей. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка, - рассказал сотрудник Генпрокуратуры.





Он отметил, что предупреждения получили уже более сотни родителей и детей.





В крайнем случае ребенка могут изъять из семьи и поместить на полгода в приют или замещающую семью.







