ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура пугает родителей лишением детей из-за участия в протестах

14.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Генеральной прокуратуре предупредили, что у родителей, чьи дети участвуют в акциях протеста, могут изымать детей на полгода

Во время протестных акций происходит "нарушение прав ребенка", заявил СТВ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси Алексей Подвойский.

Подвойский отметил, что во время таких акций, дескать, нет возможности обеспечить безопасность ребенка. 

- Первое - с ними проводятся беседы, разъяснения, им поясняют, что да как и какие последствия правовые. Второй момент - прокурор, например, помимо всего выносит официальное предупреждение. Но если это не является для них каким-то звоночком, то у нас есть еще органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что есть элементы ненадлежащего воспитания со стороны родителей. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка, - рассказал сотрудник Генпрокуратуры. 

Он отметил, что предупреждения получили уже более сотни родителей и детей.

В крайнем случае ребенка могут изъять из семьи и поместить на полгода в приют или замещающую семью. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Генеральной прокуратуре предупредили, что у родителей, чьи дети участвуют в акциях протеста, могут изымать детей на полгода
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллиард долларов забрали белорусы из банков в августе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика