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Ужас: жительница Лиды задушила 84-летнюю мать

14.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тело престарелой женщины пролежало в доме почти сутки

84-летнюю женщину нашли мертвой в собственном доме. Как сообщает Следственный комитет, ее задушила собственная дочь.

По информации СК, тело пенсионерки нашли утром 10 сентября, а убийство произошло накануне, 9 сентября. В этот день женщина поругалась со своей 46-летней дочерью. Мать отчитывала ее за чрезмерное пьянство и аморальное, по мнению матери, поведение. В ходе ссоры дочь набросилась на мать и задушила ее.

Подозреваемая задержана.

Решается вопрос о заключении женщины под стражу. 
 
 
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Тело престарелой женщины пролежало в доме почти сутки
 
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