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Ермошина сбежала?

14.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ЦИК Лидия Ермошина не проживает в своем доме в Дроздах, куда в воскресенье вечером дошла часть демонстрантов.

Ермошина сбежала?
дом Ермошиной, фото: Наша нива
"Лидия Михайловна в тот момент не находилась в доме и она там не проживает. Других комментариев не будет", - рассказали TUT.BY в приемной Ермошиной.

Напомним, во время «Марша героев» 13 сентября из колонны, двигающейся по проспекту Победителей, часть протестующих прошла в Дрозды, где живут белорусские чиновники. 

Примерно тысяча демонстрантов дошла до дома Ермошиной. Люди оставили там плакаты и «символичные подарки». Когда люди стали отходить от дома главы ЦИК, подъехали автобусы без номеров и начались задержания.

Также силовики применили светошумовые гранаты, хотя и отрицают это. Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. 
 
 
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Глава ЦИК Лидия Ермошина не проживает в своем доме в Дроздах, куда в воскресенье вечером дошла часть демонстрантов.
 
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