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Тихановская: Договоренности Путина с Лукашенко не будут иметь силы

14.09.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская прозрачно намекнула Владимиру Путину, что тот может обсуждать с Лукашенко только личную судьбу белорусского диктатора. Особые договоренности, которые касаются Беларуси и белорусского народа не будут иметь законной силы.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», - заявила Тихановская.

«Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом», - подчеркнула она.

Встреча Путина и Лукашенко проходит сегодня в Сочи в полном информационном вакууме.

 
 
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Светлана Тихановская прозрачно намекнула Владимиру Путину, что тот может обсуждать с Лукашенко только личную судьбу белорусского диктатора. Особые...
 
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