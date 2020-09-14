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Тихановская: Договоренности Путина с Лукашенко не будут иметь силы
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская прозрачно намекнула Владимиру Путину, что тот может обсуждать с Лукашенко только личную судьбу белорусского диктатора. Особые договоренности, которые касаются Беларуси и белорусского народа не будут иметь законной силы.
«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», - заявила Тихановская.
«Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом», - подчеркнула она.
Встреча Путина и Лукашенко проходит сегодня в Сочи в полном информационном вакууме.
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Светлана Тихановская прозрачно намекнула Владимиру Путину, что тот может обсуждать с Лукашенко только личную судьбу белорусского диктатора. Особые...
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