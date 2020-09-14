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Слух: HP вернется на рынок смартфонов с «раскладушкой»
Источник материала: Onliner
Компания HP запатентовала складной смартфон с гибким экраном,
Судя по этому патенту, HP планирует вернуться на рынок смартфонов. В последний раз компания выпускала смартфон в 2016 году — это была модель Elite X3. Аппарат работал на мобильной версии Windows и отличался простым подключением к внешним мониторам и компьютерной периферии, что превращало его почти в полноценную рабочую станцию.
Официальных сведений о разработке смартфона компанией HP пока нет. Информация об аппарате и его характеристики, если дойдет до запуска в серию, появятся позже.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Компания HP запатентовала складной смартфон с гибким экраном, сообщает ресурс LetsGoDigital. Устройство вытянуто по диагонали и складывается посередине, как новая версия...
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