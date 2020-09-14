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Слух: HP вернется на рынок смартфонов с «раскладушкой»

14.09.2020 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания HP запатентовала складной смартфон с гибким экраном, сообщает ресурс LetsGoDigital. Устройство вытянуто по диагонали и складывается посередине, как новая версия Motorola RAZR.

Судя по этому патенту, HP планирует вернуться на рынок смартфонов. В последний раз компания выпускала смартфон в 2016 году — это была модель Elite X3. Аппарат работал на мобильной версии Windows и отличался простым подключением к внешним мониторам и компьютерной периферии, что превращало его почти в полноценную рабочую станцию.

Слух: HP вернется на рынок смартфонов с «раскладушкой»

Официальных сведений о разработке смартфона компанией HP пока нет. Информация об аппарате и его характеристики, если дойдет до запуска в серию, появятся позже.

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Компания HP запатентовала складной смартфон с гибким экраном, сообщает ресурс LetsGoDigital. Устройство вытянуто по диагонали и складывается посередине, как новая версия...
 
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