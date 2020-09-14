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Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века

14.09.2020 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Чехии появилось очередное доказательство того, что храмовое зодчество вовсе не обязательно должно придерживаться консервативных тенденций. Наоборот, жанр, постоянно адаптировавшийся под эстетику эпохи, и сейчас настоятельно требует поиска новых художественных форм. Бетон, цветное стекло и простые геометрические объемы сделали церковь в городе Брно весьма актуальной для текущего момента.

Церковь Марии Реституты была спроектирована чешским бюро Atelier Stepanc. Построенный храмовый комплекс стал итогом 30-летней работы архитектора Марека Яна Штепана и создан полностью на добровольные пожертвования данного прихода. Он разместился в спальном районе, практически полностью состоящем из многоэтажек, которые создавались с помощью индустриального домостроения. Получившийся экстерьер выглядит эффектно и современно, но при этом неплохо гармонирует с окружающей застройкой.

Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века

Получившийся ансамбль можно разделить на три блока. Основным является цилиндр собственно церкви. Светло-серый бетон, из которого он создавался, контрастирует с ярким цветным кольцом в верхней части. Меняющее оттенки стекло дает мягкий рассеянный цвет внутренним помещениям. К цилиндру храма пристроен распластанный прямоугольный объем духовного центра, а высотной доминантой и вертикальным акцентом всего комплекса является башня-колокольня высотой 35 метров. На ее верхушке расположена обзорная площадка, также выделенная цветовым пятном.

Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века
Церкви бывают и такими. Как может выглядеть храм XXI века

 
 
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В Чехии появилось очередное доказательство того, что храмовое зодчество вовсе не обязательно должно придерживаться консервативных тенденций. Наоборот, жанр,...
 
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