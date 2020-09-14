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ГПК пояснил, почему архиепископа Кондрусевича не пустили в страну
Источник материала: Onliner
Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому 31 августа было
В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси А. Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших Митрополиту Минско-Могилевскому въехать в Беларусь: «Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь [указан номер] недействительным.
По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел».
После получения ответа из Госпогранкомитета архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на родину.
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Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому 31 августа было запрещено вернуться на родину, на прошлой...
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