ГПК пояснил, почему архиепископа Кондрусевича не пустили в страну

Источник материала: Onliner

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому 31 августа было запрещено вернуться на родину, на прошлой неделе получил ответ на свое обращение по этому поводу в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, сообщает catholic.by.

В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси А. Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших Митрополиту Минско-Могилевскому въехать в Беларусь: «Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь [указан номер] недействительным.

По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел».

После получения ответа из Госпогранкомитета архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на родину.