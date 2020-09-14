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14 сентября Купаловский театр отмечает 100-летие
Источник материала: Onliner
Сегодня у купаловцев день рождения. Ровно сто лет назад, 14 сентября 1920 года, спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы.
Этот праздник должен был пройти иначе, но для того 100 лет и росли, чтобы в нужный момент проявить достоинство. Как известно, временно театр отделился от своего здания.
— Всего в театре до известных событий работало 250 человек, включая 57 актеров. Сегодня из актерского состава осталось 15 человек — остальные были уволены, — рассказал пресс-секретарь Николай Заяц.
Пока известно, что как минимум до конца ноября Купаловский будет закрыт.
По случаю дня рождения — праздничный релиз: «Всегда придерживаясь идеалов сохранения национального театрального искусства, купаловцы формировали бренд белорусского театра, достойно несли статус национального учреждения культуры. Благодаря людям, которые когда-то назвали себя купаловцами, белорусская драматургия и режиссура, белорусское слово и актерское мастерство образовывали и расширяли кругозор нашего народа.
Для белорусской культуры Купаловский театр стал действительно легендарной площадкой. Именно в здании театра происходили события, которые определили жизнь Беларуси на долгий срок: там проходили судьбоносные съезды и заседания, а в 1919 году была принята и первая Конституция БССР. Позднее в том же здании ставились легендарные белорусские спектакли — „Паўлінка“, „Тутэйшыя“, „Пінская шляхта“ и другие. Формировались поколения и династии купаловцев. Деятельности театра содействовали те белорусы, для которых национальная культура была важнейшей ценностью. Глубокий след в истории театра оставили талантливые актеры Глеб Глебов, Стефания Станюта, Виктор Тарасов; режиссеры Евстигней Мирович, Лев Литвинов, Валерий Раевский. Много лет Купаловскому театру отдали знаменитые народные и заслуженные артисты, талантливые деятели театрального искусства, патриоты своей страны.
Купаловский — бренд белорусской культуры. За свою богатую историю театр не единожды находился в водовороте судьбоносных событий, однако купаловцы всегда с достоинством и гордостью преодолевали любые трудности. Театр десятилетиями формировал сильный и свободный дух, который стал определяющей особенностью нашего учреждения культуры.
Меняются эпохи и люди, политические строи и режимы, а идеалы Купаловского театра остаются неизменными. Благодаря Купаловскому театру, мы как нация вносим в палитру мира яркий и неповторимый цвет, ведь мы интересны миру тем, что нас отличает, и этим мы способны дополнить и раскрасить мировую культуру. Купаловский театр — это золотой фонд белорусской нации, звезда в небе, которая никогда не погаснет.
Столетие Купаловский театр празднует с закрытыми дверями. Однако невозможно „закрыть“ стремления людей, которые смело называют себя купаловцами, которые разделяют идеалы белорусской культуры. За свою столетнюю историю театр пережил множество непростых моментов. Но ни один из них не смог уничтожить дух Купаловского театра.
Несмотря на солидный возраст, театр остается чутким к творческим веяниям времени и по-прежнему является площадкой пробуждения национального самосознания. Купаловский театр живет, пока живут люди, которые с гордостью называют себя купаловцами. Лучшее впереди!»
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Сегодня у купаловцев день рождения. Ровно сто лет назад, 14 сентября 1920 года, спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский...
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