Минчанка написала заявление на авто из колонны без номеров. РУВД: в отношении водителя приняты меры (обновлено)

Источник материала: Onliner

Во второй половине августа в разных городах страны проходили патриотические автопробеги «За Беларусь». В нескольких таких акциях участвовали машины со скрытыми номерами, иногда их даже сопровождали патрульные автомобили ГАИ. Наша читательница обратилась в ОВД с заявлением по поводу сокрытия номера.

Скрывать номера запрещено ПДД (пункт 194.2), за это правонарушение предусмотрена ответственность по части 6 статьи 18.12 КоАП. Многие участники колонн «За Беларусь» игнорировали это требование.

За одной из таких колонн ехала наша читательница Оксана. В потоке она заметила Chery, чей номер госрегистрации был частично скрыт с помощью листков бумаги.





Оксана была возмущена увиденным и в момент, когда автомобили остановились, убрала лист с номера машины. По ее словам, оказалось, что на нем был изображен маршрут следования колонны.





Далее автомобиль поехал с открытыми номерами, а Оксана решила обратиться в ОВД с заявлением по поводу умышленного сокрытия «табличек».





И вот на днях пришел ответ из РУВД Центрального района. В письме утверждается, что в отношении водителя ТС с госномером 2914 СН-7, совершившего нарушение ПДД на проспекте Машерова, приняты меры в соответствии с ПИКоАП.





Тем временем патриотические автопробеги продолжаются в разных уголках страны. Судя по фото, многие автомобилисты перестали скрывать госномера. Например, в воскресенье в первой половине дня участников акции видели на парковке у аквапарка «Лебяжий».













Накануне выходных подобное мероприятие состоялось в Городке, сообщает БЕЛТА. Тоже без сокрытия номеров. Как видно на фото, к городокскому патриотическому пробегу «За Беларусь» присоединились и автомобили с российской регистрацией.





















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