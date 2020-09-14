Налоговая признала, что у неё были «отдельные проблемы». Угрозы беларуских хакеров сработали?

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам, что беларусы жаловались на проблемы с доступом на сайт Министерства по налогам и сборам: некоторые пользователи не могли войти в свои аккаунты на сайте налоговой.

Это проблема обнаружилась после того, как объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси пригрозило Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если 13 сентября, задержат «хотя бы одного» протестующего (по сведениям МВД, за этот день в стране задержано не менее 700 человек). Также хакеры требовали от Лукашенко выйти с громкоговорителем из Дворца Независимости и извиниться перед беларуским народом.

Еще вчера начальник главного управления развития налоговых органов МНС уверенно заявил: «Сайт прекрасно работает». Но уже сегодня, 14 сентября, пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Шкут сообщил Office Life, что наблюдались отдельные проблемы с личными кабинетами. Но сейчас все работает в штатном режиме.

«Есть прецеденты. Они никоим образом не сказываются на функционале для плательщиков», — добавил Шкут.