Когда в Беларусь придет холодная осень? Точный прогноз погоды на неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Похолодание ожидается в Беларуси в конце текущей недели, об этом свидетельствуют данные прогноза погоды республиканского гидрометцентра.

Умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-5°С выше климатической нормы установилась в Беларуси. Судя по прогнозу, уже к концу недели в страну придет похолодание.

"15 сентября (во вторник) погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние малоактивного фронта. Ожидается переменная облачность", – сообщили синоптики.

В этот день будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди, местами сгустится слабый туман. Ночью будет +9..+15°С, днем потеплеет до +19..+24°С (а по юго-западу даже до +28°С).

В среду, 16 сентября, погоду будет формировать теплый антициклон с центром над территорией Украины. Ожидается переменная облачность, снова преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, лишь порывистый ветер будет дуть днем местами по стране, Ночью ожидается +8..+15°С, после обеда воздух прогреется до +22..+29°С в зависимости от региона.

Теплая погода сохранится и в четверг, 17 сентября: на нее повлияет фронтальная система от скандинавского циклона, перемещающегося с территории Финского залива на Верхнюю Волгу. Будет облачно с прояснениями.

Утром и днем почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны даже грозы в сопровождении сильного порывистого ветра, по юго-востоку сгустится слабый туман. Ночью не будет холоднее +11..+18°С, днем температура поднимется до +13°С по северо-западу и +27°С по юго-востоку Беларуси.

Точный прогноз на пятницу и выходные

По информации Белгидромета, похолодает в республике уже в пятницу, 18 сентября. В этот день кратковременных осадков ждут лишь по северо-востоку, однако предупреждают об усилении ветра местами по стране – до 15-20 метров в секунду. Ночью ожидается всего +3..+8°С, днем потеплеет до +9..+15°С (по западу до +19°С).

А в выходные ожидаются первые ночные заморозки; в субботу будет преимущественно без осадков, а в воскресенье кратковременных дождей ждут только по северу и северо-востоку.

В ночные часы 19 и 20 сентября будет +2..+9°С, местами возможны слабые заморозки до 0..-2°С (в частности, на торфяниках Полесья). В дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах от +9°С на северо-востоке страны до +19°С на юго-западе.

Согласно предварительному прогнозу на Gismeteo.by, в начале грядущей рабочей недели в Беларуси снова потеплеет: так, в Минске днем 22-23 сентября будет до +20°С, однако уже к концу недели температурный фон резко снизится – в столице будет не теплее +8°С. Однако не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко оказываются ошибочными.