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Белорусские военные примут участие в учении "Кавказ-2020" в России

14.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил министерства обороны Беларуси примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое пройдет в России, сообщили в оборонном ведомстве.

Всего в маневрах "Кавказ-2020", которое пройдет 21-26 сентября, примут участие до 12900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

© Sputnik Сергей Лескеть
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"Со стороны Вооруженных Сил Беларуси в учении примет участие батальонная тактическая группа механизированной бригады", - сообщили Sputnik в понедельник в минобороны.

Там рассказали, что учение пройдет в два этапа.

"На 1-м этапе будет проведено планирование боевых действий. Отработают вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий", - рассказали в министерстве.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий.

Кроме этого, в ходе учения будут отработаны вопросы развертывания и ведения территориальной обороны.

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Теги: Минск
 
 
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Всего в маневрах "Кавказ-2020", которое пройдет 21-26 сентября, примут участие до 12900 военнослужащих.
 
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