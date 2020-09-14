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Белорусские спортсмены обратились к футболистам, высказавшимся против насилия
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортсмены ответили футболистам, которые
Спортсмены, среди которых Елена Левченко, Екатерина Снытина, Надежда Остапчук, Андрей Кравченко, Александра Герасименя и другие звезды, поблагодарили футболистов за их позицию, попросили их смело высказывать свою точку зрения и предложили присоединиться к спортсменам, подписавшим письмо за честные выборы и против насилия.
Напомним, что это обращение подписали уже более
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Белорусские спортсмены ответили футболистам, которые записали в субботу видеообращение против насилия в стране.
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