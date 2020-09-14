Белорусские спортсмены обратились к футболистам, высказавшимся против насилия

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены ответили футболистам, которые записали в субботу видеообращение против насилия в стране.



Фото: BSSF

Спортсмены, среди которых Елена Левченко, Екатерина Снытина, Надежда Остапчук, Андрей Кравченко, Александра Герасименя и другие звезды, поблагодарили футболистов за их позицию, попросили их смело высказывать свою точку зрения и предложили присоединиться к спортсменам, подписавшим письмо за честные выборы и против насилия.

Напомним, что это обращение подписали уже более 530 спортсменов . В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Елена Левченко, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.